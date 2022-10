Senado italiano. Presidente fascista foi eleito com votos vindos da esquerda

La Russa podia ter sido eleito com os votos da maioria de extrema-direita, que lhe dariam uma escassa margem de dois votos sobre os necessários. Mas um Silvio Berlusconi iracundo recusou-lhos e, segundo o jornal Il Manifesto , "mandou-o àquela parte".



Os senadores do Partido Democrático Matteo Renzi e Dario Franceschini negaram categoricamente que tivessem votado por La Russa. Renzi afirmou: "Se tivéssemos votado por La Russa, assumi-lo-íamos. Nós votámos em branco". E, implicitamente, aponta o dedo acusador àquele que foi seu correligionário, Enrico Letta, e cuja demissão do Governo precipitou as eleições: "Se Letta não se tivesse posto de fora, La Russa não seria hoje presidente do Senado".



Franceschini, por seu lado, arrasa os calculismos tácticos de quem tenha votado pelo presidente fascista, dizendo que a sua não-eleição, causada em primeira linha pela recusa dos votos da Forza Italia, de Berlusconi, teria sido uma oportunidade de ouro para causar dificuldades à maioria de extrema-direita. Quem desperdiçou essa oportunidade, diz, "não entende muito de política".





A análise de Il Manifesto parte de uma contabilização de 99 votos com que a coligação de extrema-direita podia ter contado. Considera depois que os dois votos da Forza Italia que lhe foram recusados não devem ter sido votos em branco, e sim no outro candidato, Calderoli, atentando na fúria visível de Berlusconi com a distribuição de postos no Governo de Meloni.





Assim sendo, aos 97 votos que restaram à maioria, tiveram de juntar-se 19 para perfazer os 116 que elegeram La Russa - mais 12 do que os necessários para obter a maioria absoluta.





Em pano de fundo da estranha votação encontram-se as dissensões entre os três partidos da maioria, com Meloni obviamente a preferir uma parceria com Salvini e a relegar Berlusconi para um papel de parceiro menor na coligação.

Mesmo assim foi eleito com mais 16 votos do que necessitava, o que contas feitas segundo os prováveis sentidos de voto, sobre os que passaram para a oposição e os votos em branco, dá 19 votos da oposição a elegerem o novo Benito como presidente do Senado.