Senado italiano vai decidir se Matteo Salvini vai a tribunal

Este pode ser mais um episódio de vários no que respeita a processos movidos contra Matteo Salvini. Em menos de dois anos, o líder da extrema-direita italiana foi investigado por cinco vezes devido a um julgamento e teve o seu nome envolvido em dezenas de processos por difamação e instigação ao ódio.



É o político italiano que tem sido chamado mais vezes à justiça, depois de Silvio Berlusconi. Se for considerado culpado, Matteo Salvini poderá vir a ser condenado a tempo de prisão e a pagar valores elevados em multas.



Salvini não se mostra incomodado com os procedimentos legais movidos contra a sua pessoa e indicou à Liga que votasse favoravelmente no Senado para ele ser levado a tribunal, podendo usar o sucedido como uma arma política.



Adversários do Partido Democrático e do Movimento Cinco Estrelas pediram ao Senado um adiamento da votação, para evitarem que Salvini usasse o processo e o julgamento em seu benefício durante a campanha para as eleições regionais na Emilia Romagna.



Matteo Salvini mostrou-se sempre contra a entrada de migrantes pela costa italiana, tendo sido uma das suas políticas prioritárias enquanto integrante do Governo italiano, em coligação com o Movimento Cinco Estrelas.



Salvini declarou que os portos de Itália estariam fechados a embarcações que traziam migrantes da Líbia, havendo confrontos frequentes entre os responsáveis das embarcações e as autoridades italianas.



O antigo ministro do Interior defendeu-se sempre das acusações afirmando que são como “medalhas por ter protegido as fronteiras de Itália”. Salvini nega veementemente as acusações de rapto, declarando: “Se sou um raptor, irei enfrentar as consequências. Só fiz aquilo que os italianos me pediram”.



Salvini está a ser alvo de um outro processo em Turim, depois de, em 2016, num comício, ter descrito o sistema judicial italiano como “um cancro que tem de ser erradicado”. O líder da Liga declarou-se inocente, mas ainda está a ser chamado a julgamento.



Em setembro de 2019, o procurador-geral de Milão colocou Salvini sob investigação por suspeitas de difamar Carola Rackete, capitã alemã do barco Sea-Watch3. O processo, que inclui ameaças de violação à capitã nas redes sociais, explica que o discurso do antigo ministro do Interior espalha mensagens de ódio e instiga outros a cometerem crimes.



Outro caso é o do tunisino de 17 anos, Yassin, que processou Salvini por difamação, depois de o líder da Liga ter perguntado numa televisão italiana em direto se o rapaz era traficante de drogas. “Este é um exemplo de como as pessoas são usadas sem escrúpulos na sua [de Salvini] campanha eleitoral", explicou o advogado de Yassin, acrescentando que está a seguir outros casos de cidadãos que foram usados por Salvini para propósitos eleitorais.