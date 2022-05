Senado norte-americano vota projeto-lei sobre direito ao aborto

A votação na câmara alta do Congresso norte-americano será sobretudo simbólica e, mais uma vez, evidenciará os limites da maioria do Partido Democrata no Senado dividido a meio (50 democratas e 50 republicanos).O líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, não dispõe dos 60 votos necessários para se sobrepor a uma obstrução republicana e avançar para a aprovação da Lei de Proteção da Saúde das Mulheres.Esta lei, aprovada na Câmara dos Representantes (câmara baixa) em setembro, está de volta ao plenário do Senado depois de uma tentativa falhada em março.Schumer espera registar oficialmente a posição de todos os membros do seu grupo parlamentar, bem como do republicano, sobre as respetivas posições individuais quanto ao direito ao aborto, enquanto os dois partidos lidam com as consequências políticas da fuga de informação sobre o projeto de decisão do Supremo Tribunal destinado a reverter a decisão "Roe versus Wade", de 1973, que legalizou o aborto nos Estados Unidos.Uma votação final desse projeto, a propósito de um caso do Estado do Mississípi, é esperada este verão.