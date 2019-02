Senado pronto a confirmar candidato de Trump a procurador-geral

Graça Andrade Ramos - RTP13 Fev, 2019, 18:45 | Mundo

A votação seguiu sobretudo linhas partidárias, numa câmara dominada pelos republicanos e apesar dos receios expressos pelos democratas do que a nomeação de Barr poderá significar para a investigação sobre a intervenção russa dirigida por Robert Mueller.



William Barr, de 68 anos, é membro do partido republicano e fez carreira como advogado corporativo. Serviu como o 77º procurador-geral dos EUA entre 1991 e 1993, sob o Presidente George W.Bush. Barr tem sido elogiado pelos membros do Capitólio de ambos os partidos, como alguém familiarizado com o Departamento de Justiça e cuja carreira nada deve a Donald Trump.



Se conseguir o cargo, esta alegada independência será testada quando Mueller finalizar a sua investigação às suspeitas de ligações entre Trump e a Rússia, durante a campanha eleitoral em 2016.



O atual Presidente tem denunciado a investigação como uma "caça às bruxas" e nega qualquer conluio com Moscovo.





Barr já disse que iria deixar Mueller concluir as suas investigações e prometeu também tornar público o máximo que pudesse das conclusões.







A sua aparente relutância em comprometer-se com a divulgação do relatório final na sua totalidade é contudo algo que preocupa muitos democratas. Receiam que Barr venha a suprimir as porções da investigação que tratam das tentativas de Trump para obstruir as investigações.

Os republicanos estão por seu lado confiantes de que Barr irá publicar tudo o que puder do relatório.





Vitiello por um fio

Vitiello, um ex-agente de topo da Proteção de Alfândegas e Fronteiras, foi nomeado diretor em exercício do ICE no verão, pouco depois de Trump ter posto fim à controversa separação de pais e filhos na fronteira sul dos EUA.

Num desses tweets, o agora candidato sugeriu que o Partido Democrata deveria ser renomeado "NeoKlanist", numa referência ao KuKlux Klan, uma organização supremacista branca.





Noutra publicação, Vitiello comparou Donald Trump, então candidato, ao personagem de banda-desenhada cómica e de televisão "Dennis The Menace".

Outro nome proposto por Trump, desta vez para liderar a Agência da Imigração e Alfândegas (ICE), Ronald Vitiello, deverá ser vetado. O Comité do Senado para a Segurança Interna, adiou esta quarta-feira e pela segunda-vez, a votação sobre o candidato, após surgirem suspeitas de racismo.O presidente da Comissão, o republicano Ron Johnson, escusou-se a adiantar as razões do adiamento, mas este surgiu um dia depois do sindicato dos funcionários de ICE ter pedido aos senadores para bloquearem a nomeação, devido a comentários controversos e raciais feitos por Vitiello na rede socialJohnson afirmou apenas que "se mantêm questões" sobre o candidato. Já o membro sénior dos democratas no Comité, Gary Peters, disse numa entrevista que existem "receios bipartidários" relacionados compublicados por Vitiello no passado e com o facto de alguns agentes do ICE não o suportarem."Penso que será muito difícil ao Comité aprova-lo", disse Peters.O sindicato dos funcionários do ICE aponta vários receios quanto a Vitiello, desde acusações de retaliações contra denunciantes, até publicações ofensivas quando era agente da Proteção de Alfândegas e Fronteiras.