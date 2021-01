Senado rejeita objeção republicana à vitória de Biden no Arizona

A objeção aos resultados no Arizona - liderada pelos senadores Paul Gosar e Ted Cruz - foi rejeitada por 93-6 votos.Todos os votos a favor foram republicanos, mas depois da violenta manifestação, do cerco e da invasão do Capitólio, vários senadores do Partido Republicano que planeavam apoiar a objeção inverteram o sentido de voto.Os republicanos levantaram a objeção com base em falsas alegações do presidente cessante, Donald Trump, repetidamente rejeitadas nos tribunais e pelos funcionários eleitorais.Antes, a líder da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, defendeu que a certificação do Congresso da vitória eleitoral de Joe Biden iria mostrar ao mundo a verdadeira face do país.".Pelosi, católica romana, observou que na quarta-feira é a festa da Epifania e rezou para que a violência fosse "uma epifania para curar" o país.





As reações ao ataque no Capitólio foram quase imediatas. O ex-presidente dos Estados Unidosconsiderou que os episódios de violência eram "", mas não "uma surpresa", dado a atitude de Donald Trump e dos republicanos.O antigo presidente norte-americanotambém denunciou um "" contra as instituições do país "".O presidente eleito dos Estados Unidos,, afirmou que os violentos protestos ocorridos no Capitólio foram "" do país e instou Donald Trump a pôr fim à violência.