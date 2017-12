Senador e ex-candidato à Casa Branca John McCain hospitalizado devido a tumor

Lusa14 Dez, 2017, 09:31 | Mundo

"O senador McCain está a receber tratamento no Centro Médico Walter Reed pelos efeitos secundários normais derivados da terapia contra o cancro", disse, em comunicado, o seu gabinete no Senado.

O Centro Médico Walter Reed é uma instituição militar localizada em Bethesda, um subúrbio de Washington, no estado de Maryland.

McCain, de 81 anos, foi diagnosticado em julho com um tumor cerebral depois de uma intervenção para lhe extrair um coágulo de sangue, no estado do Arizona.

Desde então tem sido tratado com quimioterapia e radioterapia.

Poucos dias depois do diagnóstico, McCain atrasou o início do seu tratamento para votar, juntamente com outros dois republicanos, contra a derrogação do Obamacare, do ex-Presidente norte-americano Barack Obama, contrariando os planos de Donald Trump, que queria pôr fim à reforma na Saúde implementada pelo antecessor.

McCain combateu na guerra do Vietname, durante a qual foi prisioneiro durante mais de cinco anos, é senador pelo Arizona desde 1987, e em 2008 perdeu as eleições para a Casa Branca para Barack Obama.