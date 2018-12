Senadores convictos de mão de Salman na morte de Khashoggi

RTP05 Dez, 2018, 11:46 / atualizado em 05 Dez, 2018, 11:47 | Mundo

Os senadores norte-americanos acreditam na responsabilidade do príncipe herdeiro saudita no assassínio do jornalista. | Handout - Reuters

Dois meses após a morte do jornalista saudita em Istambul, na Turquia, permanece incerta a autoria moral do homicídio.



Num contexto de aumento da pressão sobre a Administração Trump, para que esta atue face aos dados das investigações, decorreu na terça-feira uma sessão à porta fechada com a diretora da CIA, Gina Haspel, e senadores norte-americanos. Os legisladores saíram da reunião mais convencidos do envolvimento da príncipe saudita no crime.A sessão conduzida pela número um da CIA visou a partilha de dados sobre as investigações da agência.





“Não tenho dúvidas de que o príncipe saudita MBS encomendou o assassínio, monitorizou o assassínio, sabia exatamente o que estava a acontecer, planeou-o com antecedência”, comentou o senador do Tennessee Bob Corker. “Se estivesse perante um júri, seria condenado em 30 minutos”.



O senador republicano Lindsey Graham realçou também que está convencido da alegada responsabilidade de Mohammed bin Salman no assassínio de Khashoggi.



“Tem que se estar voluntariamente cego para não se concluir que isto foi orquestrado e organizado por pessoas sob o comando de MBS e que ele estava intrinsecamente envolvido na morte de Khashoggi”, afirmou.



Ao abordar o futuro das relações entre Estados Unidos e Riade, Graham considera que o príncipe herdeiro saudita colocou os laços que unem os países em risco.



Corker e Graham fazem parte de um grupo de senadores que procura alterar a legislação de forma a limitar a intervenção norte-americana na guerra no Iémen e sancionar Mohammed bin Salman.







A Administração Trump continua a insistir na tese da inexistência de provas suficientes para confirmar a ligação ao príncipe herdeiro saudita.







Jamal Khashoggi morreu a 2 de outubro no interior do consulado saudita em Istambul.