Senadores democratas reiteram oposição a anexação da Cisjordânia

No projeto não há menção direta a Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, mas expressa a repreensão por parte dos senadores democratas norte-americanos relativamente à sua promessa eleitoral de anexar partes da Cisjordânia, casa fosse reeleito.



A publicação do Haaretz adianta que a resolução foi elaborada pelo senador Jeff Merkley e assinada por Bernie Sanders e Elizabeth Warren – candidatos democratas às presidenciais – entre outros.



O projeto foi elogiado e apoiado pelo grupo judeu progressista J Street, pelo Israel Policy Forum e pela Mercy Corp.



"A anexação unilateral de partes da Cisjordânia pode colocar em risco as perspetivas da solução de dois Estados, prejudicar o relacionamento de Israel com seus vizinhos árabes, ameaçar a identidade judaica e democrática de Israel e enfraquecer a segurança de Israel”, lê-se na resolução.



A resolução refere ainda que os esforços da Administração Trump para promover a paz entre israelitas e palestinianos "devem endossar explicitamente uma solução de dois Estados como objetivo de qualquer processo para resolver os principais problemas do conflito".



Esta proposta é uma tentativa de dissuadir Netanyahu da anexação, mas a resolução não tem apoio dos republicanos e é, por isso, pouco provável que seja aprovada.



Em vésperas da divulgação do “plano de paz” da Administração Trump, esta resolução é também uma mensagem crítica à atuação do governo israelita.