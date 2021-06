Senadores dos EUA chegam a acordo sobre plano de infraestruturas

Os senadores vão apresentar o acordo ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que fez do plano de infraestruturas uma prioridade.



O senador democrata Joe Manchin indicou que a Casa Branca já deu "luz verde" ao acordo provisório, pelo que um acordo final poderá estar próximo.



Na tarde de quarta-feira, funcionários da Casa Branca reuniram-se no Capitólio com cinco senadores democratas e cinco republicanos para definir posições sobre o plano, que visa modernizar estradas, aeroportos, pontes e rede elétrica.



À saída da reunião, vários senadores disseram que tinham chegado a um acordo provisório.



"Há um acordo-quadro sobre o pacote bipartidário de infraestruturas", disse aos jornalistas a senadora republicana Susan Collins, apontando, no entanto, que "ainda há detalhes por resolver".



Por seu lado, o senador republicano Rob Portman, um dos líderes conservadores nas negociações, explicou que a Casa Branca e os dois partidos "não estão de acordo em tudo", mas chegaram a acordos suficientes para tentar aprovar a legislação no Senado.



Os senadores escusaram-se a adiantar elementos específicos do acordo, nem explicaram como seria financiado.



Para fazer avançar o plano, Biden precisa do apoio dos republicanos, já que os 51 senadores democratas são insuficientes para conseguir aprovar a legislação, uma vez que são necessários 60 votos na câmara alta do Congresso norte-americano.