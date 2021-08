Senadores dos EUA completam revisão do plano de infraestruturas

O plano de investimento em infraestruturas deverá ser aprovado nos próximos dias, anunciou o líder da maioria Democrática do Senado Chuck Schumer.Se for aprovado pelo Congresso e promulgado em lei,Um grupo bipartidário de senadores "terminou a redação do texto do projeto de lei das infraestruturas", anunciou Chuck Schumer no Senado.", disse.O líder democrata conseguiu reunir vários legisladores do campo oposto, e o grupo emitiu uma declaração dizendo que o objetivo do projeto de lei era investir em infraestruturas e criar empregos sem aumentar os impostos.O grupo inclui Republicanos Rob Portman, Susan Collins, Mitt Romney, Lisa Murkowski e Bill Cassidy, e Democratas Kyrsten Sinema, Joe Manchin, Mark Warner, Jeanne Shaheen e Jon Tester.

O presidente dos EUA também quer aprovar um programa de despesas sociais, sanitárias e ambientais no valor de 3,5 biliões de dólares numa segunda fase. Mas os democratas não esperam que os republicanos apoiem este plano.