Senadores dos EUA querem ver príncipe saudita condenado por morte de Khashoggi

RTP06 Dez, 2018, 18:37 | Mundo

“O Senado tem uma elevada convicção” de que o príncipe herdeiro “foi cúmplice do assassínio”, afirma a proposta que, caso seja aprovada, condenará oficialmente bin Salman pelo sucedido. Os senadores querem ainda responsabilizá-lo por crimes cometidos na guerra no Iémen.







“Esta resolução afirma, definitivamente e sem equívocos, que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita foi cúmplice no assassínio de Khashoggi […] e que tem colocado em risco a nossa segurança nacional em várias frentes”, declarou Lindsey Graham, senadora republicana e aliada do Presidente Donald Trump.

Riade já garantiu que o príncipe herdeiro não tinha conhecimento do plano para matar Khashoggi.

Guerra no Iémen

A resolução do Senado chegou pouco depois de o procurador-geral de Istambul ter solicitado a detenção de um ex-conselheiro de bin Salman e do antigo vice-chefe dos serviços estrangeiros de Inteligência da Arábia Saudita, por serem suspeitos de planear o assassínio do jornalista.Na terça-feira, outros senadores norte-americanos disseram “não haver hipótese” de que bin Salman não esteja envolvido no crime. A afirmação surgiu após um ponto de situação à porta fechada realizado pela diretora da CIA, Gina Haspel.Robert Corker, republicano e presidente do Comité do Senado para as Relações Externas, disse acreditar que, caso bin Salman fosse a tribunal, “seria dado como culpado em trinta minutos”, conforme conta o diário francêsJamal Khashoggi, jornalista saudita que residia nos Estados Unidos, era um forte crítico da família real do país de origem. No dia 2 de outubro entrou no consulado saudita em Istambul para recolher documentos necessários ao seu futuro casamento e nunca mais foi visto.A Arábia Saudita já confessou que o jornalista morreu no edifício depois de as negociações para que regressasse ao país terem falhado. A Turquia acredita que foi estrangulado e desmembrado, apesar de não se ter encontrado vestígios do corpo.De acordo com a estação de televisão árabe, a resolução do Senado norte-americano também responsabiliza Mohammed bin Salman por alegadas atrocidades cometidas durante a guerra no Iémen, na qual a Arábia Saudita participa desde 2015. Desde então, a aliança entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, apoiada pelos EUA, já foi responsável por mais de 18 mil ataques aéreos e pela morte de dezenas de milhares de civis.Agora, os senadores apelam ao reino saudita para que negoceie diretamente com os representantes dos rebeldes Houthis, para acabar com a guerra nesse país árabe.A mesma resolução pede ainda o fim do bloqueio que a Arábia Saudita e três outros Estados árabes impuseram ao Qatar, em junho de 2017, e que se encontre uma solução política para aquela que é considerada a maior divisão diplomática de sempre no Conselho de Cooperação do Golfo, organização que reúne seis países: Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein e Kuwait.Por fim, o Senado dos EUA exige a libertação de Raif Badawi, escritor e ativista que foi detido em 2012 por alegadamente ter insultado o Islão através de páginas da Internet, assim como a libertação de ativistas dos direitos das mulheres e presos políticos que se encontram detidos na Arábia Saudita.