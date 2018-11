Senadores pressionam Trump para impor sanções à Arábia Saudita

RTP21 Nov, 2018, 11:54 / atualizado em 21 Nov, 2018, 12:20 | Mundo

Os líderes republicanos e democratas do Comité de Relações Internacionais do Senado dos Estados Unidos enviaram uma carta ao Presidente Trump a pedir que este ordene uma segunda investigação ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Desta vez, com o objetivo de "determinar se uma pessoa estrangeira é responsável por um assassinato extrajudicial, tortura ou outra violação grave" dos direitos humanos.



Os senadores republicano Senator Bob Corker e o democrata Bob Menendez querem acionar uma disposição da Lei de Responsabilidade Global dos Direitos Humanos Magnistky e que prevê que o Presidente pode determinar se um cidadão estrangeiro é responsável por uma violação dos direitos humanos.



No mesmo sentido, o deputado republicano Francis Rooney defendeu a aplicação da referida lei aos responsáveis pela morte de Khashoggi. No âmbito da lei de Magnistky, são impostas sanções aos violadores de direitos humanos, como o congelamento de ativos nos Estados Unidos e a proibição de fazer negócios com norte-americanos.



Estas foram reações ao comunicado de apoio à Arábia Saudita emitido pela Casa Branca, que começa com a frase O mundo é um lugar perigoso e em que se refere a versão saudita de o jornalista ser “um inimigo do Estado”.



Além dos líderes, vários senadores republicanos e democratas manifestaram-se contra a atuação de Trump com a Arábia Saudita no âmbito da morte do jornalista.



O provável líder da Comissão dos Serviços Secretos a partir de janeiro Adam Schiff pediu a suspensão imediata da venda de armas à Arábia Saudita e por termos ao apoio na guerra com o Iémen.



Também a senadora democrata Dianne Feinstein pediu a condenação e a responsabilização de “todos os que tiveram um papel neste assassinato”.



A senadora Lindsay Graham, antiga aliada de Trump, pediu a aplicação de sanções contra a Arábia Saudita, “incluindo os membros da família real envolvidos, por este ato bárbaro que desafia as regras civilizadas”.

Trump mantém “parceria firme” com Arábia Saudita

“Não vamos desistir de centenas de milhares de euros em encomendas (de armamento) e deixar a Rússia e a China tê-las. Para mim, é muito simples. É pôr a América primeiro”, comentou Donald Trump, para depois rejeitar esclarecer se sabia da eventual responsabilidade do príncipe Mohammed bin Salman, também conhecido pelas siglas MbS.



Turquia admite recorrer às Nações Unidas

“Talvez ele soubesse, talvez não”, declarou Trump, alegando que tanto a Arábia Saudita como MbS – próximo do genro e conselheiro sénior da Casa Branca Jared Kushner -, “negam veementemente ter conhecimento de qualquer plano ou execução do assassinato”.As declarações de Donald Trump foram proferidas após a emissão de um comunicado pela Casa Branca intitulado “O mundo é um lugar perigoso”, e em que aceita a versão de o jornalista ser “um inimigo do Estado” saudita.Aos jornalistas, o Presidente dos Estados Unidos afirmou que os serviços secretos ainda estão a avaliar as provas relacionadas com a morte do jornalista na embaixada da Arábia Saudita em Istambul e quem o organizou. Estes comentários contradizem a própria CIA, que já concluiu que o assassinato do saudita, crítico do regime sob a égide de MbS e colaborador do jornal The Wasgington Post, foi por ordem direta do príncipe herdeiro.“Não vou destruir a economia mundial e nem vou destruir a economia do nosso país sendo insensato com a Arábia Saudita”, acrescentou Donald Trump, que desde o desaparecimento de Jamal Khashoggi, a 2 de outubro, foi oscilando sobre as possíveis reações ao assassinato, tendo mesmo admitido sanções.Além dos negócios milionários de armamento com Riade, Donald Trump destacou a importância da Arábia Saudita em evitar uma escalada dos preços dos combustíveis."Os Estados Unidos pretendem permanecer um parceiro firme da Arábia Saudita para garantir os interesses de nosso país, Israel e todos os outros parceiros da região", acrescentou.“Estamos com a Arábia Saudita, vamos ficar com a Arábia Saudita e para que conste: não tenho quaisquer negócios com a Arábia Saudita”, concluiu Trump.Depois de dar várias explicações contraditórias para o desaparecimento desde o início de outubro, Riade admitiu na semana passada que o jornalista foi morto e o corpo desmembrado após terem falhado as "negociações" para convencer Khashoggi a regressar à Arábia Saudita.O ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Mevlut Cavusoglu, classificou os mais recentes comentários de Trump sobre a morte do jornalista como “cómicos” e acusou os Estados Unidos de tentar fechar os olhos ao assassinato praticado em Istambul.Em Washington, esta terça-feira, após um encontro com o homólogo Mike Pompeo, Cavusoglu disse que a Turquia não está totalmente satisfeita com o nível de cooperação que recebeu de Riade e admite pedir uma investigação formal das Nações Unidas.