No universo dos eleitores que votaram em Macky Sall nas últimas eleições, em 2019, há a possibilidade de apenas 60% dos eleitores votar, nas próximas eleições, no candidato da coligação atualmente no poder.



Em fevereiro, a decisão de adiamento foi contrariada pelo Tribunal Constitucional senegalês, que obrigou à marcação das eleições o mais cedo possível.