"Senti que ser médico fazia mais sentido em locais muito necessitados", Gustavo Carona

O que leva um jovem médico a optar por missões em zonas de conflito ou de grande carência de cuidados de saúde?



Gustavo Carona, é um médico do Porto já com várias missões no currículo que trabalha com os Médicos Sem Fronteiras e também com a Cruz Vermelha Internacional.



Uma das missões de Gustavo Carona foi numa região atingida por uma guerra fraticida entre o Estado Islâmico e as forças militares e aliadas do governo iraquiano. Mossul foi um palco terrível. De Portugal, as mensagens chegaram à cidade mártir num livro que Gustavo Carona coordenou: "1001 cartas para Mossul".