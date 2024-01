Separatistas catalães juntam-se à direita espanhola e chumbam lei da Amnistia

O partido de Puigdemont considera que a lei não protege os envolvidos no processo catalão, sobretudo Puigdemont, que pode continuar a ser acusado de terrorismo no caso do Tsunami Democrático



Este não é um passo definitivo, já que a lei regressa à Comissão de Justiça que, no prazo de um mês deve aprovar um segundo texto com novas emendas para que possa regressar ao plenário.



Se a lei for aprovada passa ao Senado onde o PP tem maioria e pode protelar a aprovação da lei por mais dois meses.