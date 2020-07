Separatistas do Iémen prontos a assinar acordo de paz

No final de junho, o presidente do Iémen, Abd Rabbo Mansour Hadi, exilado na Arábia Saudita, tinha instado os separatistas a "pôr fim ao derramamento de sangue" e a respeitar um acordo de partilha do poder, nas primeiras declarações que fez sobre a declaração de autonomia do Sul, em abril.O chamado acordo de Riade foi assinado em novembro de 2019 e prevê a partilha do poder no Iémen do Sul entre o governo e os separatistas, mas as disposições não foram postas em prática.De acordo com a agência oficial da Arábia Saudita, a nova proposta saudita prevê compromissos, como a formação de um governo composto por 24 ministros, com igual representação para o norte e sul, incluindo os separatistas.





Historial do conflito







Durante a guerra, os dois estados árabes sunitas, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, foram parceiros numa coligação militar que luta para expulsar os rebeldes xiitas houthi, aliados ao Irão, que se apoderaram do norte do Iémen em 2014.No final de junho, a coligação militar liderada por Riade tinha destacado observadores sauditas para vigiar a aplicação de um cessar-fogo entre as forças pró-governamentais e os combatentes separatistas, após confrontos no Sul.De acordo com as Nações Unidas, o país enfrenta a maior crise humanitária a nível mundial, com cerca de 80% da população dependente de ajuda de emergência.

Os sauditas envolveram-se na guerra em 2015, comandando a coligação árabe que apoia Hadi.