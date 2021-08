Sequestro de crianças visto como epidemia da Nigéria. Mais de 200 desaparecidas

Os grupos sequestradores já levaram mais de mil crianças das escolas durante 2021. As famílias desesperadas vendem o que têm para reaver os filhos.





"Vendi todos os meus pertences. Vendi nossa casa permanente. Um terreno que eu adquiri, tive que vender para a libertação de minha filha, Louise", disse Bege, citada no jornal britânico The Guardian.







Louise foi libertada mediante um pagamento de resgate, assim como mais 27 meninos. Os familiares de Louise contam que ela foi retida durante 22 dias num acampamento na floresta. "A minha filha está a recuperar, ela está forte e em todos os sentidos", conta.





Refugiam-se nas áreas de floresta e têm feito ataques em massa, aterrorizando as populações.





Com o crescimento de territórios privados para agricultura, as rotas da vida nómada de grupos étnicos conhecidos por Fulanis foram reduzidas, conduzindo a conflitos entre comunidades.





A instabilidade económica e a insatisfação generalizada atraiu muitos Fulanis para uma vida de crime lucrativo, como o sequestro com pedido de resgate.

Segundo a Agência de Estatisticas da Nigéria, 40 por cento da população adulta vive com menos de um euro por dia.







Ahmad Idris conta que o sobrinho de 25 anos, aluno da Universidade Greenfield, em Kaduna, foi raptado em abril e que pediram o equivalente a mais de um milhão e seiscentos mil euros para a libertação.





"Quando as famílias chegam a ganhar cerca de 100 euros por mês, pode imaginar a dor que enfrentamos? Como vamos encontrar esse dinheiro sem ajuda?", pergunta Idris.





E acrescenta que os raptores não se preocupam em esconder as identidades e ligam para as famílias a partir de números telefónicos rastreados pelas forças de segurança do país.





"O nome dele é Baleri, ele é o líder do grupo", explica Idris. "Era ele que ligava e dizia que, se queríamos os filhos vivos, tínhamos de pagar. Este líder ainda usa o mesmo número! E o número dele está com os agentes de segurança. A qualquer hora, se quiser ligar, pode falar com eles".





A estação de rádio Voice of America Hausa fez uma emissão que juntou Baleri e o sobrinho de Idris, Hamza.





Segundo Idris, Baleri falou do paradeiro de algumas crianças e, entre estas, estava o sobrinho, Hansa.

Hansa acabou por contar na emissão de rádio que os sequestradores "tinham matado cinco alunos à frente deles".





No fim de maio, após o pagamento, de parte do dinheiro, alguns estudantes foram devolvidos.

Idris estranha que as forças governamentais não persigam os agressores, depois de conhecerem o paradeiro.

O Governo da Nigéria diz já ter tentado abordagens militares, acordos de paz, pagamentos diretos e nada terá resultado. As autoridades da Força Aérea nigeriana comunicaram que já perderam um jato durante uma operação militar, o que sugere o aumento de capacidade dos grupos armados. Temem a existência de alianças com