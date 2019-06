Serra Leoa mantém-se na presidência do g7+ até 2021

Lusa27 Jun, 2019, 19:56 | Mundo

A decisão foi hoje tomada, em Lisboa, de forma unânime pelos 20 membros da organização, no último dia do quinto encontro ministerial do g7+, reconduzindo o atual presidente, Francis Kai Kai, ministro do Planeamento e do Desenvolvimento Económico da Serra Leoa.

Francis Kai Kai agradeceu a confiança depositada pelos outros membros do grupo e prometeu continuar "o ímpeto" da organização.

"Iremos continuar este ímpeto com que estamos, tentaremos dar o nosso melhor para conseguirmos atingir os marcos que estabelecemos para o futuro e acredito que com a vossa cooperação vamos conseguir", prometeu Kai Kai, dirigindo-se aos representantes presentes no Altis Grand Hotel.

"Espero que continuemos a fazer avançar a nossa causa no futuro", concluiu.

Além disso, foi aprovada, também por unanimidade, a nomeação da representante afegã, a ministra-adjunta para a Política do Ministério das Finanças do Afeganistão, Naheed Sarabi, para vice-presidente do g7+.

Sarabi ocupa assim o cargo que estava suspenso desde a saída do Haiti, que não conseguiu cumprir o seu mandato devido às crises que então enfrentava. A situação levou a que o g7+ suspendesse o cargo.

José Ramos Horta, antigo Presidente de Timor-Leste e vencedor do Prémio Nobel da Paz, foi nomeado representante especial do g7+.

Na reunião foi decidida também que o secretariado-geral do g7+ continuará em Díli, capital timorense.

O g7+ é uma organização intergovernamental que reúne Estados frágeis, países que enfrentam conflitos ativos ou que têm experiência recente de conflito e fragilidade, criado em 2010 por iniciativa de Timor-Leste e que tem o seu secretariado sediado em Díli.

O g7+, que tem a sua sede europeia na capital portuguesa, integra 20 países: Afeganistão, Burundi, Chade, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Guiné-Conacri, Haiti, Iémen, ilhas Comores, ilhas Salomão, Libéria, Papua Nova Guiné, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Serra Leoa, São Tomé e Príncipe, Somália, Sudão do Sul, Timor-Leste e Togo.

A próxima conferência do grupo, "State Fragility", que terá como temas os recursos naturais, a resiliência e o desenvolvimento, está marcada para 2021.