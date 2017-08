Serra Leoa sepulta centenas de vítimas de deslizamento

RTP 17 Ago, 2017, 15:27 / atualizado em 17 Ago, 2017, 15:28 | Mundo

As casas mortuárias estão no limite da capacidade. Entre as vítimas há 105 crianças. Cerca de três mil pessoas perderam as suas casas.

A Serra Leoa começou na quarta-feira uma semana de luto.



Para prevenir o aparecimento de doenças contagiosas, o chefe patologista de Freetown, Simeon Owizz Koroma, afirmou que os enterros já começaram para aqueles que foram identificados pelas respetivas famílias.



Os corpos das vítimas foram levados para o cemitério de Waterloo, conhecido como o cemitério do Ébola, depois da epidemia que atacou a região em 2014 e matou aproximadamente quatro mil pessoas.



Segundo Koroma, “o número de corpos reconhecidos chega aos 350, mas ainda estamos à espera de mais durante os próximos dois meses. Eu acredito que muitas pessoas ficaram enterradas debaixo dos prédios que colapsaram”.



Várias famílias juntaram-se à porta das casas mortuárias na esperança de conseguirem identificar próximos.



O Presidente Koroma visitou a área afetada e afirmou que “comunidades inteiras desapareceram”. “Precisamos de apoio urgentemente”, acentuou.

Apoio europeu a caminho

A União Europeia prometeu enviar 300 mil euros e Carlos Martin Ruiz De Gordejuela, porta-voz da Comissão Europeia para assuntos humanitários, afirmou que o dinheiro será entregue a organismos envolvidos na assistência às vítimas do deslizamento de terras.



Já a Cruz Vermelha está a ajudar na procura de sobreviventes entre os escombros, com o apoio de escavadoras e ferramentas improvisadas.