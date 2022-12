Sérvia confia que não haverá consenso na UE sobre pedido de adesão do Kosovo

"É evidente que não existe uma posição unânime sobre o estatuto" do Kosovo, uma vez que cinco Estados-membros da UE não reconhecem a sua independência - Espanha, Grécia, Chipre, Eslováquia e Roménia - disse o ministro dos Negócios Estrangeiros sérvio, Ivica Dacic, citado pelo jornal Politika.

O ministro assegurou que a posição da Hungria também é contra a entrada do Kosovo na União Europeia.

Os principais líderes políticos do Kosovo assinaram hoje, em Pristina, o pedido de adesão à UE, que deverão apresentar esta quinta-feira à Presidência rotativa checa do Conselho.

Segundo o chefe da diplomacia sérvia, o pedido kosovar é um "passo de marketing político" interno dirigido ao povo do Kosovo.

Dacic também considera improvável o apoio ao pedido, tendo em conta que o governo do Kosovo não respeita os acordos alcançados com a Sérvia no difícil processo de normalização das relações sob mediação da UE, iniciado em 2011, disse.

O chefe de diplomacia da Sérvia acusou o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, de ser "um dos principais fatores desestabilizadores da região".

O pedido de adesão à UE surge no meio do agravamento das tensões entre o Kosovo e a Sérvia, com o bloqueio das estradas do norte do território kosovar pela população sérvia do país, que protesta contra o que considera ser uma crescente discriminação por parte de Pristina.

O Kosovo, de maioria albanesa, proclamou unilateralmente a independência em relação à Sérvia em 2008, apoiado pelos Estados Unidos e a maioria dos parceiros da UE, mas não pela China, Rússia, Índia, Brasil e outros Estados.

Era o único país dos Balcãs Ocidentais - Albânia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia e Kosovo - que ainda não tinha avançado com o pedido de adesão à União Europeia.

A Sérvia, por seu turno, formalizou o pedido de adesão em 2009, e obteve o estatuto oficial de candidato em 2012.