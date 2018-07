Serviço comunitário para israelita envolvido na morte de migrante

RTP04 Jul, 2018, 21:13 | Mundo

A 18 de outubro de 2015 um ataque terrorista teve lugar numa paragem de autocarro na cidade de Beersheba, provocando a morte de um militar israelita e deixando 11 pessoas feridas. Haftom Zarhum, refugiado da Eritreia, foi baleado por engano por um segurança que estava no local.

Seguiu-se uma violenta agressão por parte da multidão que, ao ver o homem baleado, acreditou que este era o terrorista responsável pelo ataque que ocorrera minutos antes. Entre a multidão estava David Muial, agora condenado com serviço comunitário e liberdade condicional.

Uma gravação amadora do acontecimento mostra Muial a largar um banco de metal sobre o homem ferido.

Horas depois, Zarhum, de 29 anos, morreu no hospital. A autópsia revelou, porém, que as feridas causadas pelas balas foram a principal causa da morte.

Após ter sido acusado de “abusar de uma pessoa indefesa”, os advogados de Muial declararam que o seu cliente sente “sincero arrependimento e uma dor profunda” pelo incidente.





Cerimónia em homenagem a Haftom Zarhum. Foto: Baz Ratner - Reuters



Pelo crime foram também acusados Evyatar Dimri, militar das Forças de Defesa, e Ronen Cohen, guarda do Serviço Prisional israelita.Inicialmente a Procuradoria Geral do Estado israelita pretendia condenar os acusados por “causar ferimentos intencionalmente e com gravidade”. Porém, decidiu retirar as acusações mais graves contra Muial depois de este argumentar que acreditava que Zarhum era terrorista.A família de Zarhum processou o Estado por danos, alegando que a morte foi causada por negligência e pela falha em cumprir com os procedimentos.O processo, que ainda se encontra em tribunal, exige três milhões de NIS (cerca de 700 mil euros) de indemnização e que a Agência Nacional de Seguros reconheça Zahrum como uma vítima do terror.A mesma agência tem recusado este pedido com a justificação de que o jovem tinha entrado ilegalmente no país.