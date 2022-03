Serviço geológico regista sismo ao largo da costa moçambicana

O sismo teve epicentro 10 quilómetros abaixo do fundo do oceano Índico, de acordo com o serviço de monitorização mundial.

O tremor aconteceu pelas 22:33 (21:33 em Lisboa) sob o Canal de Moçambique, entre a costa da província de Nampula, no norte de Moçambique, e a ilha de Madagáscar.

A cidade mais próxima foi Angoche, localidade costeira e sede de distrito, a cerca de 148 quilómetros do epicentro.