Serviços de emergência britânicos preparados para novos ataques

Alexandre Brito - RTP 26 Mai, 2017, 09:25 / atualizado em 26 Mai, 2017, 09:26 | Mundo

O ministro Ben Wallace disse na BBC Radio que as notícias de que os hospitais britânicos foram avisados para estarem preparados para qualquer eventualidade nos próximos dias são verdadeiras, mas logo afirmou que se trata de uma reação normal à situação que o país vive por estes dias. Não é, disse, qualquer reação a uma ameaça real de que as autoridades tenham conhecimento.



Sobre a investigação em curso, o ministro da Segurança afirmou que a polícia está no encalço de uma rede de pessoas envolvidas no ataque de segunda-feira.



As operações continuam em curso, a toda a hora, como é aliás possível verificar na página do Twitter da polícia de Manchester.



Esta sexta-feira, as autoridades prenderam um homem nos subúrbios de Moss Side. A décima detenção relacionada com o atentado de Manchester.Neste momento oito continuam sob custódia da polícia, uma vez que duas foram libertadas sem acusação.