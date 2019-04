Serviços de Saúde de Macau registam surto de rubéola de "pequena escala"

Lusa11 Abr, 2019, 08:14 | Mundo

"Desde janeiro e até 10 de abril, foram já registados 15 casos, o que revela um surto epidémico de rubéola de pequena escala em Macau", indicaram na quarta-feira à noite os Serviços de Saúde, em comunicado.

As 14 pessoas afetadas desde o início do mês têm entre 21 e 55 anos e encontram-se estáveis.

Em 2018, ano em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o território livre do vírus, Macau registou apenas um caso.

"Há a possibilidade de ocorrer um aumento contínuo de casos de rubéola nos próximos dias, mas não há risco de transmissão comunitária de grande escala", afirmaram as autoridades, informando que 75% dos residentes possuem imunidade contra a doença.

A rubéola é uma doença transmissível aguda do trato respiratório e transmite-se sobretudo pelo contacto com as secreções do nariz e da garganta dos doentes.

Em novembro, a OMS anunciou que Macau, Austrália e Brunei passaram a integrar, com a Nova Zelândia e a Coreia do Sul, um grupo de cinco territórios, entre 37 países e regiões da região do Pacífico Ocidental, livres do vírus da rubéola.