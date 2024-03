Serviços de segurança britânicos confirmam ataques cibernéticos da China

Os serviços de segurança acreditam que. Tanto os indivíduos como a empresa foram entretanto alvos de sanções do Reino Unido.Quando o governo de Rishi Sunak já sofreu acusações de reagir tardiamente a estas ameaças, o ministro-adjunto do primeiro-ministro garantiu em declarações ao Parlamento que os ataques foram infrutíferos: “O Reino Unido não vai tolerar atividade cibernética maliciosa que tem como alvo as nossas instituições democráticas. É uma prioridade para o governo britânico proteger os nossos sistemas e valores democráticos”, afirmou Oliver Dowden.“Espero que esta declaração ajude a tomar consciência de comoapoiadas por outros Estados.”, continuou Dowden.De acordo com o, Oliver Dowden explicou também que os ataques aconteceram em 2021 e 2022 e que desde então o Reino Unido melhorou muito a sua ação contra este tipo de ações. Em resposta foi criado um grupo para combater este tipo de ações hostis exteriores.Um parlamentar especialista em assuntos que envolvem Pequim acusou o governo de ter sido demasiado lento a responder, tendo sido confirmado queO ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido já terá abordado a questão com o homónimo chinês. David Cameron avisou Wang Yi que esta situação não é aceitável.



“É inaceitável que empresas e pessoas ligadas ao Estado chinês tenham atacado as nossas instituições democráticas e processos políticos. Apesar de estas tentativas de interferir na democracia britânica não terem tido sucesso, permanecemos vigilantes e resilientes contras as ameaças que enfrentamos”, explicou.



“Vamos defender-nos sempre daqueles que tentam ameaçar a nossa liberdade e valores da democracia”, concluiu David Cameron, acrescentando que é importante que outros parceiros percebam o tipo de ameaças que as “nossas democracias enfrentam”.