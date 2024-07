Serviços de segurança internacionais dizem ter travado ciberespionagem norte-coreana

Segundo o Centro de Cibersegurança do Reino Unido (NCSC), os ataques levados a cabo por um grupo denominado Andariel "comprometeram organizações em todo o mundo para roubar informações técnicas sensíveis e classificadas".

Apresentado como dependente de serviços norte-coreanos, o grupo tem como alvos preferenciais "entidades dos setores da defesa, aeroespacial, nuclear e de engenharia e, em menor escala, organizações dos setores médico e energético", para obter informações relativas a contratos, desenhos e projetos, segundo a agência britânica.

Como parte das suas operações, a Andariel também lançou ataques de `ransomware` (`software` malicioso) contra organizações de saúde nos Estados Unidos para "extorquir fundos e financiar as suas atividades de espionagem", acrescentou a mesma fonte.

"A operação global de ciberespionagem que descobrimos hoje mostra até que ponto os atores apoiados pela Coreia do Norte estão dispostos a ir para prosseguir os seus programas militares e nucleares", notou Paul Chichester, diretor de operações do NCSC, sublinhando a importância de as organizações protegerem as suas informações sensíveis.

A agência norte-americana de cibersegurança - Cisa -- referiu que o grupo trabalha para "promover o programa e as ambições militares e nucleares do regime norte-coreano".

A ameaça continua e afeta vários setores industriais em todo o mundo, estendendo-se a países como o Japão e a Índia, segundo os serviços de segurança, que emitiram conjuntamente um aviso de segurança cibernética.