Serviços de segurança russos revelam ter evitado atentado no sudoeste país

Num comunicado, citado pela agência France Presse (AFP), o Serviço Federal de Segurança (FSB) russo, refere ter “posto fim a atividades terroristas de três cidadãos de um país da Ásia central, que planeavam cometer um ato terrorista com a explosão de um engenho num local público na região de Stavropol”.



A televisão russa difundiu imagens, nas quais se vê vários homens deitados no solo, detidos por agentes do FSB, entre viaturas.



De acordo com a agência de notícias russa Ria Novosti, foram encontrados, em casa dos suspeitos, componentes para o fabrico de um engenho explosivo artesanal e substâncias químicas.



Esta detenção acontece uma semana após o ataque numa sala de espetáculos perto de Moscovo, no qual morreram 144 pessoas e 360 ficaram feridas, que foi reivindicado pela organização jihadista Estado Islâmico.



Doze pessoas foram detidas após o atentado, incluindo os quatro alegados atacantes, originários do Tajiquistão, uma das antigas repúblicas soviéticas da Ásia central, onde o Estado Islâmico continua ativo.



Ao longo dos últimos anos, o FSB tem anunciado com alguma regularidade ter conseguido evitar atentados na Rússia, mas geralmente são conhecidos poucos detalhes sobre os casos.