Serviços secretos dinamarqueses terão ajudado os Estados Unidos a espiar Merkel

A reportagem mostra que o aliado próximo, e vizinho da Alemanha, cooperou com as operações de espionagem que visavam a chanceler e o Presidente.



O escândalo afetou as relações entre os dois aliados transatlânticos, Berlim e Washington.



Em 2013, Merkel fez questão de expressar o descontentamento ao então Presidente norte-americano, o democrata Barack Obama, considerando tratar-se de "espionagem inaceitável entre amigos".