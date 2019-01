Serviços secretos dos EUA dizem que Coreia do Norte mantém armas nucleares

Raquel Ramalho Lopes - RTP30 Jan, 2019, 11:19 / atualizado em 30 Jan, 2019, 13:24 | Mundo

O diretor do FBI Christopher Wray, a diretora da CIA Gina Haspel e o diretor dos Serviços Secretos Dan Coats (à direita) falram sobre as "ameaças mundiais" perante uma comissão do Senado | Joshua Roberts - Reuters

Perante a comissão do Senado dos Serviços Secretos, Dan Coats sustentou aquilo que escreveu no relatório em que analisa as ameaças globais aos Estados Unidos.







Apesar de Pyongyang não ter realizado quaisquer testes nucleares no último ano, e de ter “desmantelado reversivelmente” partes da sua infraestrutura, “mantém as suas capacidades de armamento de destruição em massa”, lê-se na página 8 da Avaliação às Ameaças Globais









"A nossa avaliação é reforçada por observações de alguma atividade que é inconsistente com a desnuclearização completa", pode ler-se no documento em nome de Dan Coats, acrescentando que “os líderes norte-coreanos viam as armas nucleares como críticas para a sobrevivência do regime”.





Além deste relatório, outros relatos denunciam que Pyongyang não interrompeu a produção de armas nucleares, podendo mesmo tê-la intensificado.





A 19 de janeiro o Presidente saudava o encontro “incrível” que teve com o enviado especial de Pyongyang, Kim Yong Chol, em Washington, em que tinham feitos “muitos progressos”.







Na manhã desta quarta-feira, o Presidente dos Estados Unidos preferiu destacar a evolução alcançada durante a sua administração e reafirmou esperar ver Kim Jong-un "em breve". "No final da anterior administração, a relação era horrenda e coisas muito más estavam prestes a acontecer", apontou Donald Trump, reclamando os dividendos políticos ao nível das relações externas.



...Time will tell what will happen with North Korea, but at the end of the previous administration, relationship was horrendous and very bad things were about to happen. Now a whole different story. I look forward to seeing Kim Jong Un shortly. Progress being made-big difference! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de janeiro de 2019



Uma segunda cimeira deverá realizar-se em fevereiro, provavelmente no Vietname. No entanto, a Casa Branca garante que as sanções económicas são para manter.

Rússia e China são as maiores ameaças na ciberespionagem

Os autores do relatório de Avaliação às Ameaças Globais consideram que a Rússia e a China constituem as maiores ameaças no que respeita às ameaças cibernéticas e à espionagem “para roubar informação, influenciar os nossos cidadãos e perturbar infraestruturas críticas”.





Os relatores notam que a China e a Rússia estão "mais alinhadas do que em qualquer ponto desde meados da década de 1950".

Por isso, os serviços secretos “, sistemas de entrega e capacidades de produção mesmo que procure negociar medidas de desnuclearização parciais para obter importantes concessões norte-americanas e internacionais", refere o documento.No relatório é relembrado que Kim Jong-un prometeu “ a desnuclearização completa” este ano, mas também que o líder da Coreia do Norte “condicionou a evolução de ‘ações práticas’” dos Estados Unidos.“O regime já tinha no passado relacionado a ideia de desnuclearização a alterações nas relações diplomáticos, sanções económicas e atividades militares”, escreveram os relatores.O depoimento de Dan Coats contradiz a convicção do Presidente dos Estados Unidos de que os norte-coreanos estão comprometidos em avançar no sentido da destruição do seu arsenal nuclear.Em junho, Donald Trump e Kim Jong-un encontraram-se em Singapura , onde assinaram um documento que seria uma promessa para a completa desnuclearização da Península da Coreia. No entanto, os progressos têm sido escassos.Os dois países têm sofisticadas capacidades de "espionagem cibernética", que podem tentar usar para influenciar a eleição presidencial dos EUA em 2020. O relatório aponta que o Irão e a Coreia do Norte recorrem cada vez mais às “ciberoperações para ameaçar tanto mentes como máquinas”.De acordo com o documento, “”, embora admita as "ambições regionais e as capacidades militares melhoradas" provavelmente vão ameaçar os interesses dos Estados Unidos no futuro.