Sessões públicas de inquérito no processo de destituição de Trump já começaram

Há duas semanas foi votada na Câmara dos Representantes a resolução que permitiu a fase pública do inquérito que se iniciou esta quarta-feira. As testemunhas que estão agora a ser interrogadas já foram ouvidas à porta-fechada e já são conhecidas as transcrições desses interrogatórios, o que significa que esta fase é apenas uma reconfirmação do que já foi dito.