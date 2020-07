Sete agentes de segurança mortos em acidente de avião na Turquia

O "avião de reconhecimento" despenhou-se na província de Van, informou a agência, citando o ministro do Interior.O governador da província prestou homenagem aos "sete heróis" na rede social Twitter e expressou condolências às famílias das vítimas, precisando que está em curso uma investigação governamental.





Local trágico







Dois pilotos turcos morreram em 2018 quando um avião militar caiu durante um exercício na província ocidental de Izmir., perto do local do acidente agora ocorrido.A remota província montanhosa de Van, na fronteira com o Irão, foi atingida por duas avalanchas em fevereiro, que provocaram a morte de 41 pessoas.