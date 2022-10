Sete dos 24 estados da Venezuela em alerta amarelo devido ao mau tempo

O alerta foi emitido pelo Instituto de Meteorologia e Hidrologia da Venezuela (Inameh) e o alerta amarelo vigora nos estados de Amazonas, Apure, Bolivar, Zúlia, Táchira, Mérida e Trujillo, onde nos últimos dias se tem registado "fortes chuvas".

Por outro lado, o Inameh, num outro alerta, explica que "núcleos convectivos de evolução rápida, estão a originar chuvas com descargas elétricas (flashes azuis) e rajadas de vento", no estado de La Guaira e no Distrito Capital (Caracas).

O mau tempo afeta ainda os estados de Miranda, Arágua, Carabobo, Guárico e a Zona Insular (estado de Nova Esparta e ilhas venezuelanas).

Na cidade de Caracas, as chuvas inundaram a autoestrada Francisco Fajardo, pela segunda vez numa semana, na zona do Distribuidor Altamira (leste da capital), impedindo a circulação de viaturas.

As chuvas e os fortes ventos provocaram o desprendimento de várias árvores em várias ruas e estradas de Caracas, assim como vários apagões elétricos.

Cibernautas disseram nas redes sociais que várias casas foram afetadas pela queda de árvores, que bloquearam ainda a circulação em várias estradas.

No estado de Arágua, a água das chuvas inundou o terminal de autocarros de Maracay e no estado de Miranda o rio El Encantado transbordou, ficando a circulação restringida apenas a veículos com tração a quatro rodas.

Na autoestrada que liga a capital ao centro do país, a água e o deslizamento de terras está a dificultar a circulação de viaturas.