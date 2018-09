Partilhar o artigo Sete feridos, quatro com gravidade, em ataque com faca e barra de ferro em Paris Imprimir o artigo Sete feridos, quatro com gravidade, em ataque com faca e barra de ferro em Paris Enviar por email o artigo Sete feridos, quatro com gravidade, em ataque com faca e barra de ferro em Paris Aumentar a fonte do artigo Sete feridos, quatro com gravidade, em ataque com faca e barra de ferro em Paris Diminuir a fonte do artigo Sete feridos, quatro com gravidade, em ataque com faca e barra de ferro em Paris Ouvir o artigo Sete feridos, quatro com gravidade, em ataque com faca e barra de ferro em Paris