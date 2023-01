Sete indiciados por envolvimento em morte de capacete azul da FINUL no Líbano

Fontes judiciais citadas pelo diário libanês `L`Orient le Jour` precisaram que sete projéteis atingiram o veículo da FINUL, nos arredores da localidade de Al-Aqbiya quando se dirigia para a capital, Beirute.

A milícia do partido xiita Hezbollah, que controla estas zonas do sul do país, negou qualquer papel no caso, embora fontes citadas pelo jornal libanês tenham indicado que dois membros do grupo participaram no ataque. O Hezbollah entregou a 25 de dezembro um suspeito às autoridades libanesas.

O primeiro-ministro interino do Líbano, Nayib Mikati, comprometeu-se a "punir" os responsáveis pelo ataque.

"O ambiente em que trabalham os soldados internacionais é bom, e prosseguem as investigações em torno da morte do soldado irlandês", afirmou, em meados de dezembro.

A FINUL foi destacada para o país em 1978 e reenviada depois do conflito de 2006 entre Israel e o Hezbollah, que durou pouco mais de um mês e se saldou na morte de cerca de 1.200 pessoas no Líbano -- a maioria das quais, civis -- e 160 israelitas -- a maioria soldados -, além de danos materiais significativos no país árabe.

A resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas apela para o fim do conflito, a retirada das tropas israelitas do Líbano e o posicionamento no sul do país das forças libanesas e da própria FINUL.

Prevê igualmente o desarmamento de todos os grupos armados no Líbano, o que inclui o Hezbollah, e que não haja outras forças armadas além das da FINUL e do Líbano a sul do rio Litani, o que se aplica tanto a Israel como ao partido-milícia libanês.