Sete jornalistas assassinados em 2018 no México

Rubén Pat, diretor do semanário online mexicano Playa News, foi morto a tiro num bar em Playa del Carmen, a cerca de 60 quilómetros do resort de Cancún.



Pat torna-se assim o sétimo jornalista mexicano a ser assassinado este ano. No ano passado foram assassinados 11 jornalistas no México, segundo noticia a France Presse.



Apesar de o motivo por detrás do assassinato não ser claro, o jornalista já tinha sido ameaçado pelas autoridades locais, devido ao exercício da sua profissão.



O ano passado, Rubén Pat declarou que tinha sido ameaçado e torturado por polícias municipais de Solidaridad, em Quintana Roo.



As narcomantas são mantas, ou lonas, onde os traficantes de droga escrevem mensagens secretas dirigidas ao seu cartel, aos inimigos e até a membros do Governo. São geralmente colocadas em locais públicos.

Colega de Pat também tinha sido ameaçado

No entanto, não o fizeram sem deixar uma ameaça.“Disseram-me para parar de publicar artigos sobre o chefe da polícia local, que sabia o que me esperava se não o fizesse”, afirmou Pat ao Comité de Proteção de Jornalistas Este é o segundo jornalista doa morrer em menos de um mês. No final de junho foi a vez de José Guadalupe Chan Dzib, de 35 anos, ser morto a tiro no município de Felipe Carrillo Puerto, também em Quintana Roo.Na altura, Rubén Pat foi entrevistado pela AFP, declarando que o seu colega tinha recebido ameaças telefónicas relacionadas com a atividade jornalística.“Hoje a maior parte dos crimes cometidos contra jornalistas permanece impune, não apenas por falta de sentenças, mas também porque as investigações são fechadas”, declara ao El País Ana Cristina Ruelas, diretora regional no México daSegundo noticia o jornal britânico The Guardian , o Estado de Quintana Roo inclui as “jóias da coroa” da indústria turística do Caribe do México, como é o caso de Cancun, Playa del Carmen e Tulum.No entanto, a região tornou-se especialmente violenta, visto os cartéis de droga disputarem o controlo de um território muito cobiçado para contrabando e venda a retalho. Nos primeiros seis meses de 2018, a taxa de homicídio subiu em 132 por cento.