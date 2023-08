Sete mortos em ataque terrorista na Síria

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), o ataque ocorreu numa área de deserto sob o controlo do Governo sírio, localizada na província de Hama, no centro do país.

A ONG referiu que os membros do EI atacaram um comboio de vários camiões cisterna protegidos pelo exército, matando cinco soldados e dois motoristas.e, acrescenta o OSDH, sediada no Reino Unido e que tem uma extensa rede na Síria.Desde o final de 2022, o EI multiplicou os ataques na Síria, após o grupo ter sido expulso em 2019 dos últimos territórios sírios que havia controlado em 2014., neta do profeta Maomé, um local importante de peregrinação dos muçulmanos na Síria.O conflito na Síria já matou mais de meio milhão de pessoas desde 2011, devastou as infraestruturas do país e deslocou milhões de pessoas.