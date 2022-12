Setenta e quatro mísseis. Ataques russos a Kherson fazem pelo menos dez mortos

Alguns acabaram por atingir um mercado e vários edifícios residenciais na cidade do Sul da Ucrânia.



As imagens testemunham o efeito devastador das explosões.



Carros e prédios destruídos, edifícios com vidros estilhaçados e corpos espalhados pelo chão. Um cenário de horror que leva o presidente da Ucrânia a dizer que as forças russas matam por prazer.



Este sábado assinalaram-se dez meses sobre o início da invasão da Ucrânia pela Rússia.