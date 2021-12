Setenta e três ativistas humanitários mortos na Colômbia desde janeiro

", disse a organização.Dos casos verificados, o maior número foi registado no departamento de Valle del Cauca com 31, dos quais 22 ocorreram na sua capital, Cali, que em maio e junho do ano passado foi o centro dos protestos contra as políticas económicas e sociais do governo do Presidente Iván Duque.A Provedoria de Justiça tinha relatado no início deste mês que 130 líderes sociais e defensores dos direitos humanos tinham sido mortos na Colômbia até agora em 2021, contra 182 no mesmo período em 2020.

A maioria dos mortos este ano eram líderes comunitários, como os de Juntas de Acción Comunal, e indígenas, disse a organização.