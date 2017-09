Seul admite autorizar que EUA destaquem armas nucleares no seu território

Lusa05 Set, 2017, 08:44 / atualizado em 05 Set, 2017, 08:48 | Mundo

A Coreia do Sul estuda "todas as opções militares" para travar a crescente ameaça bélica do país vizinho, disse hoje em conferência de imprensa o porta-voz do ministério, Moon Sang-gyun, quando questionado sobre o possível envio de armamento nuclear tático do seu aliado.

No entanto, Moon ressalvou que o Governo sul-coreano mantém o "princípio de desnuclearização" e que o seu objetivo a longo prazo é conseguir uma península coreana livre de armas nucleares, segundo declarações citadas pela agência Yonhap.

Os Estados Unidos retiraram as armas deste tipo que tinham destacadas no território sul-coreano no início da década de 1990, quando Seul e Pyongyang firmaram um acordo para a desnuclearização da península.

Seul e Washington sublinharam a necessidade de uma resposta militar contundente perante a nova provocação norte-coreana, e além de realizarem manobras com fogo real durante esta semana, planeiam o envio de porta-aviões norte-americanos de propulsão nuclear para águas próximas do país asiático.

A Coreia do Norte fez no domingo o seu sexto teste nuclear, desta vez com o lançamento de uma bomba de hidrogénio, a mais potente até à data, um artefacto termonuclear que segundo o regime de Pyongyang pode ser instalado num míssil intercontinental.

Exercícios navais

Também em resposta ao teste nuclear da Coreia do Norte, o exército sul-coreano realizou hoje manobras navais com fogo real no Mar do Japão, com a participação da fragata de 2.500 toneladas Gangwon, de um navio-patrulha de mil toneladas e de vários navios de alta velocidade, e incluíram o lançamento de mísseis guiados, anunciou hoje o Ministério da Defesa de Seul.

"O exercício está destinado a melhorar a capacidade de resposta imediata perante possíveis provocações navais do inimigo", afirmou o comandante Choi Young-chan, em declarações à agência Yonhap.

As forças navais sul-coreanas também planeiam realizar outras manobras de batalha durante os próximos quatro dias nas águas do sul do país, com a participação de uma dezena de navios e de caças F15-K e outras aeronaves logísticas e de vigilância.

Por outro lado, Seul anunciou que o seu exército e o dos Estados Unidos têm prevista a realização de exercícios antissubmarino no Mar do Japão na quinta e sexta-feira.

Seul realizou na segunda-feira manobras com fogo real, que incluíram bombardeiros aéreos e projeteis balísticos para ensaiar ataques à base onde a Coreia do Norte realizou os seus seis testes atómicos, como demonstração de força após a última provocação do país vizinho.