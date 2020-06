Seul anuncia queixa contra ativistas que enviam panfletos para Coreia do Norte

O anúncio do ministério da Unificação de Seul foi feito um dia depois de a Coreia do Norte revelar que iria fechar todos os canais de comunicação com a Coreia do Sul, devido à sua incapacidade de impedir que desertores e outros ativistas norte-coreanos enviassem os panfletos através da fronteira, referiu a agência de notícias Associated Press (AP).

O porta-voz do ministério, Yoh Sang-key, disse aos jornalistas que as duas organizações ativistas "criaram tensões entre o sul e o norte e colocaram em perigo a vida e a segurança dos residentes (sul-coreanos) nas áreas de fronteira".

Um dos ativistas citados pela AP condenou a posição do Governo sul-coreano, descrevendo-a como "movimento traiçoeiro", e prometeu lançar ainda mais folhetos através da fronteira nas próximas semanas, usando não apenas balões, mas também drones.

O ministério da Unificação de Seul avançou na semana passada que o Governo iria desencadear novas leis para proibir os ativistas de enviarem os folhetos através da fronteira, depois de a Coreia do Norte ameaçar por fim ao acordo militar intercoreano, alcançado em 2018 para reduzir as tensões entre os dois países, se Seul não impedisse os protestos.

Além de cortar os canais de comunicação militar e do governo, o regime norte-coreano ameaçou igualmente fechar permanentemente um ponto de ligação e um parque fabril na cidade fronteiriça de Kaesong, apontados como dois dos principais símbolos da reconciliação entre as duas coreias.

Ao longo dos anos, grupos ativistas têm lançado balões para a Coreia do Norte com folhetos a contestarem o líder norte-coreano Kim Jong Un, pelas suas ambições nucleares e pelo não respeito pelos direitos humanos.