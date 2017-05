Seul condena lançamento de míssil e insta Pyongyang a parar com provocações

Lusa 29 Mai, 2017, 07:20 | Mundo

O mais recente teste por parte de Pyongyang constitui "uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e representa uma séria ameaça não apenas para a península coreana, mas também para a paz e segurança globais", diz um breve comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul.

"O Norte deve cessar imediatamente todas as provocações e enveredar pelo caminho da desnuclearização o quanto antes", refere a mesma nota.

A Coreia do Norte disparou hoje um míssil, aparentemente de curto alcance, a partir da localidade de Wonsan, no sudeste do país.

O projétil percorreu 450 quilómetros em direção a leste até cair em águas da Zona Económica Especial do Japão -- espaço que se estende por cerca 370 quilómetros desde as suas costas --, segundo o governo nipónico.

"O governo [sul-coreano] não tolerará nenhum tipo de provocação e responderá com severidade", conclui o comunicado da diplomacia sul-coreana.

O lançamento de hoje é o nono que a Coreia do Norte leva a cabo desde o início do ano e o terceiro desde que o liberal Moon Jae-in assumiu a presidência da Coreia do Sul no passado dia 10.

Especialistas consideram que com os mais recentes ensaios o regime norte-coreano estará a colocar à prova o novo Executivo sul-coreano, o qual prometeu melhorar os laços com Pyongyang, ainda que mantendo, ao mesmo tempo, as sanções.