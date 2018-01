Seul diz que Trump prometeu paz durante as negociações

Jorge Almeida - RTP10 Jan, 2018, 18:42 | Mundo

O presidente Trump disse ao líder da Coreia do Sul que os Estados Unidos estavam abertos a conversações com a Coreia do Norte "no momento apropriado e nas circunstâncias certas", afirmou a Casa Branca.



Um dia depois das primeiras conversações entre as duas coreias, o presidente sul coreano, Moon Jae-in, revelou que Donald Trump prometeu não desencadear qualquer ação militar enquanto estejam a decorrer as negociações.



"Ambos os chefes de Estado pensam que as atuais conversações possam, naturalmente, levar ao diálogo entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte para a desnuclearização da península coreana após as Olimpíadas de Inverno de Pyeongchang”, lê-se numa declaração da presidência da Coreia do Sul.







Nas negociações de terça-feira - as primeiras desde 2015 - Seul e Pyongyang concordaram resolver todos os problemas através do diálogo e reativar as comunicações militares para que um conflito acidental possa ser evitado.



Washington congratulou-se com as negociações como um primeiro passo para resolver a crise do programa de desenvolvimento de mísseis nucleares, mas reiterou que qualquer conversa envolvendo os Estados Unidos deve ter como objetivo a desnuclearização da Coreia do Norte.



O regime de kim Jon-un reiterou que não vai discutir o seu armamento nuclear, por este apenas visar os Estados Unidos e não os seus “irmãos” da Coreia do Sul, China e Rússia.