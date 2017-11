Seul e Washington iniciam manobras com três porta-aviões dos EUA

Lusa11 Nov, 2017, 10:04 | Mundo

Os porta-aviões de propulsão atómica USS Ronald Reagan, USS Nimitz e USS Theodore Roosevelt participam no exercício, que começa hoje e dura até quarta-feira no Mar do Japão, confirmou hoje o Estado Maior Conjunto sul-coreano.

É a primeira vez que o Pentágono realiza um exercício com estas características com a marinha sul-coreana, sendo estas as primeiras manobras, em dez anos, a envolverem três porta-aviões.

A última vez que três navios norte-americanos deste tipo participaram num simulacro foi em 2007, em águas perto da ilha de Guam.

Num comunicado do Estado Maior Conjunto sul-coreano é explicado que o exercício pretende fortalecer e expandir a estratégia de dissuasão dos aliados, de modo a evitar novas "provocações" do regime de Pyongyang no que toca ao teste de armas.

Estes exercícios acontecem depois de os dois países acordarem, na sua reunião anual de política defensiva, expandir o "destacamento rotativo" de ativos militares estratégicos norte-americanos na península, como porta-aviões, submarinos ou bombardeiros.

As manobras estão em linha com a mensagem enviada nos últimos dias pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, na sua viagem pela Ásia.

Durante a visita à Coreia do Sul, Trump condenou duramente o regime de Kim Jong-un e mencionou em duas ocasiões o posicionamento dos três porta-aviões na zona.