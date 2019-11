Seul e Washington pretendem adiar exercício militar para melhorar diálogo com Pyongyang

Seul, 03 nov (Lusa) - A Coreia do Sul e os Estados Unidos pretendem adiar um exercício aéreo conjunto previsto para dezembro, de forma a promover o diálogo com a Coreia do Norte, noticiou hoje a agência oficial de notícias sul-coreana Yonhap.