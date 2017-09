Seul e Washington realizam novas manobras aéreas na Coreia do Sul

Lusa30 Set, 2017, 08:30 / atualizado em 30 Set, 2017, 08:30 | Mundo

Os exercícios militares aconteceram numa data não divulgada e incluíram unidades de vários regimentos dos dois países, segundo o Comando do Pacífico dos Estados Unidos (USPACOM).



"Os exercícios de campo permitiram às tropas sul-coreanas e norte-americanas aumentarem o seu conhecimento mútuo dos sistemas de armamento, com a meta final de reforçar a cooperação entre as suas unidades", explicou o comando em comunicado.



Esta é a primeira vez que os aliados ensaiaram exercícios aéreos defensivos de curto alcance no país asiático, manobras orientadas a repelir eventuais investidas de aeronaves norte-coreanas segundo o USPACOM.



A Coreia do Norte testou nos últimos meses os seus primeiros projéteis de alcance intercontinental e realizou um teste nuclear a 03 de setembro, o que gerou novas sanções da ONU, aplaudidas por Seul, que pediu mais severidade à comunidade internacional na sua implementação.



Após a elevação do tom beligerante entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, os meios de comunicação do regime de Pyongyang asseguraram que 4,7 milhões de cidadãos pediram para se alistar ou realistar no exército.