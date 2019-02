Seul lamenta falhanço da cimeira Trump/Kim mas admite que houve progressos

Lusa28 Fev, 2019, 11:14 | Mundo

"É lamentável que o Presidente Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, não tenham chegado a um acordo global na sua cimeira de hoje", disse em comunicado o porta-voz da Casa Azuk, sede da Presidência sul-coreana.

No entanto, Kim Eui-kyeom disse parecer "claro que foram alcançados muitos progressos, mais do que em qualquer outro momento no passado".

No mesmo comunicado, a Presidência considera que o facto de Trump admitir a possibilidade de aliviar as sanções em troca de passos no sentido do desarmamento nuclear da Coreia do Norte mostra que as negociações entre os dois países entraram num "nível elevado".

Seul espera por isso que Washington e Pyongyang possam continuar a manter um "diálogo ativo".

A cimeira entre o Presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte terminou hoje, em Hanói, sem que fosse alcançado qualquer acordo.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a cimeira fracassou porque Pyongyang queria a suspensão total das sanções.

"Eu poderia ter assinado hoje um acordo, mas prefiro fazê-lo bem do que rápido", afirmou.

O colapso da cimeira Trump-Kim representa um revés para o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, cujo objetivo de aumentar as relações inter-coreanas dependem de um acordo nuclear entre Washington e Pyongyang.