Seul propõe data de negociações com Coreia do Norte

Jorge Almeida - RTP02 Jan, 2018, 15:44 / atualizado em 02 Jan, 2018, 15:49 | Mundo

O presidente dos Estados Unidos utilizou mais uma vez a sua conta no Twitter para transmitir uma mensagem ao mundo. A intenção do líder da Coreia do Norte de iniciar negociações com Seul foi recebida de forma cautelosa por Donald Trump.



Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de janeiro de 2018

Seul propõe data para conversações

“Talvez seja uma boa notícia, talvez não – Vamos ver!”, escreveu na parte final do seuDonald Trump considera que as sanções impostas no último ano e outras “pressões” estão a começar a ter impacto na Coreia do Norte.Na mensagem de Ano Novo, Kim Jong-un disse que estava disposto a negociar com Seul para diminuir a tensão na península e mostrou intenção em enviar atletas para participarem nos Jogos Olímpicos de Inverno, que vão decorrer entre 9 e 25 de fevereiro em Peyongchang, na Coreia do Sul.O ministro sul-coreano da unificação, Cho Myoung-gyon, propôs que as duas Coreias se encontrem no próximo dia 9 de janeiro, na aldeia de Panmunjon, na fronteira entre os dois países, para debater a cooperação durante os jogos olímpicos e a forma de melhorar as relações bilaterais.Cho acrescentou que o governo permanece "aberto a sugestões" quanto ao "cronograma, local e formato" de qualquer diálogo futuro com o Norte. A proposta de Seul surge apenas um dia depois do líder norte-coreano ter dito que está disposto a iniciar conversações.Na mensagem de Ano Novo, transmitida pela televisão estatal, Kim Jong-un voltou a ameaçar os Estados Unidos e indicou que o programa nuclear norte-coreano estava concluído apesar de ter dado ordens para a construção de mais mísseis e ogivas nucleares.