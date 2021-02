Sexta às 9. França viveu já dois confinamentos muito problemáticos

O primeiro foi bastante mais longo do que o português. Durou de março a julho de 2020.



O segundo vigorou entre o final de outubro e o fim de novembro do ano passado.



Com os números catastróficos de novos casos de infeção e mortes a que se chegou em França, é razão para perguntar se, além de contestação aos confinamentos - que se viu nas ruas - também houve decisões políticas confusas e polémicas.



A correspondente da RTP, Rosário Salgueiro, responde.