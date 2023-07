Sexta noite de confrontos em França termina com mais de 150 detenções

O governo francês garante as autoridades vão continuar mobilizadas e que vai ser firme "com os bandidos".





A morte de um bombeiro na última madrugada, em Paris, não estará relacionada com os tumultos, apesar da informação inicialmente veiculada ter apontado nesse sentido. É o que diz a procuradoria, a polícia e os bombeiros. O bombeiro sofreu paragem cardiorrespiratória quando combatia um incêndio num parque automóvel subterrâneo.



As autoridades dizem que não está estabelecida nenhuma ligação deste incêndio com os tumultos.