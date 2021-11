Sibéria. Mais de 50 mortos em incêndio numa mina de carvão

O acidente ocorrido na mina de Listvyazhnaya, na região de Kemerovo, no sudoeste da Sibéria, fez ainda 50 feridos confirmados.

O risco de explosão devido à concentração de gases obrigou os socorristas a abandonarem à pressa a mina e a suspender as operações de resgate, referiu a agência Interfax.



Horas depois do incidente foram confirmados 52 mortos, incluindo seis elementos das equipas de socorro.



“De acordo com as informações preliminares, não há mais niguém vivo na mina”, referiu a agência russa de notícias Tass, citando fontes dos serviços locais de emergência.



Na altura do incidente estavam nas minas 285 mineiros, referiu o governador de Kemerovo, Sergei Tsivilev, na sua conta nanrede Telegram. Haveria 35 mineiros em parte incerta, presos no subsolo, acrescentou, quando estavam confirmados 14 mortos.







Não há esperança de encontrar mais sobreviventes.





Os serviços de emergência disseram à Interfax que foram resgatados 237 mineiros, 43 dos quais com vários ferimentos. A agência RIA Novosti referiu que três dos feridos foram hospitalizados em estado crítico.





As autoridades russas abriram uma investigação a acusações de violação das normas de segurança que resultaram em mortes e foi já decretado pelas autoridades regionais um luto de três dias em memória das vítimas.



O Presidente da Rússia,aos feridos.

As autoridades de Kemerovo referiram que o incidente ocorreu às 08:51 locais (01:51 em Lisboa), a 250 metros de profundidade.

Em 2016, 36 mineiros morreram na sequência de uma série de explosões de metano numa mina de carvão no extremo norte da Rússia.Após o incidente, as autoridades analisaram a segurança das 58 minas de carvão do país e declararam 20 destas (34%) como potencialmente perigosas.O regulador de tecnologia e ecologia da Rússia, Rostekhnadzor, inspecionou a mina em abril e registou 139 violações, incluindo falhas nos regulamentos de segurança contra incêndio.

Uma outra inspeção à mina foi realizada na sexta-feira, mas as conclusões ainda não são conhecidas.







Com Lusa